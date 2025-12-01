Erick Baert, the voice’s performer Troyes

Erick Baert, the voice’s performer

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 52 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 21:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-20

Ce show vous promet un voyage musical riche en émotions, en rires et en surprises, de Barry White à Johnny Halliday, de Pavarotti à Serge Lama, en passant par Céline Dion ou Mika.



Erick vous transportera encore dans l’ambiance des plus grands stades avec Freddie Mercury, Elvis Presley ou Coldplay. Dans une mise en scène originale, innovante qui fait la part belle au talent de l’artiste.



Une performance vocale extraordinaire, mais pas que … Une présence sur scène incroyable !



Une façon étonnante d’entrer dans la peau et la gestuelle des artistes. Une complicité prodigieuse avec les spectateurs. Une énergie puissante et communicative.



Le spectacle devient ainsi un moment unique partagé.



On vibre, on rit, on chante, … On en ressort totalement électrisé, joyeux, heureux en n’ayant pas vu le temps passer Petits et grands en redemandent !



