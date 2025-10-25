Erik Satie, Le Grand Écart, concert de piano solo La Tanière Flagy

Erik Satie, Le Grand Écart, concert de piano solo La Tanière Flagy samedi 25 octobre 2025.

Erik Satie, Le Grand Écart, concert de piano solo

La Tanière 3 route du Loup Flagy Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25 17:15:00

2025-10-25 2025-10-26

L’association Tendances Clavier est ravie d’accueillir la pianiste Catherine Schneider pour une belle traversée de l’oeuvre d’Erik Satie, le pianiste/compositeur qui ne ressemble à aucun autre.

Des pièces pour piano solo de toutes les époques de sa vie, depuis la Fantaisie-Valse de sa jeunesse au Nocturne de ses vieux jours, en passant par sa période mystique, ses années music-hall au Café du Chat Noir, les fameuses Sports et Divertissements…..

Catherine interprète le tout, avec sa technique et sa sensibilité incomparables, sur un piano de l’époque de Satie: un bel instrument construit en 1903.

ATTENTION, on passe à l’heure d’hiver entre le premier concert de samedi et le 2e concert de dimanche!! .

La Tanière 3 route du Loup Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46

