On ne sait pas si Proust et Satie se sont fréquentés effectivement mais on sait que Marcel Proust disait à propos de la musique d’Erik Satie qu’elle ne pouvait faire que rire ou crier , soulignant par ce trait le pied de nez du compositeur aux valeurs de bon goût bourgeois où se reconnaissait la communauté des mélomanes.

Alors qu’il est encore méconnu, Marcel Proust écrit un pastiche de Flaubert intitulé Mondanité et mélomanie de Bouvard et Péruchet (paru en 1896 dans Les plaisirs et les jours) . Dans cette œuvre de jeunesse, Proust cite Erik Satie (lui aussi encore peu connu) au même titre que les compositeurs populaires comme Charles Gounod, Giuseppe Verdi ou encore Richard Wagner.

Pour notre plus grand plaisir, Laetitia Lescoat et Kendjy rendent possible cet été

la rencontre entre l’auteur et le compositeur, en présentant des portraits de Proust et de Satie plus saisissants les uns que les autres.

Les portraits que Laetitia donne à voir de Proust sont profondément nourris de ses écrits

et se réfèrent à des épisodes de sa vie ou des passages de son œuvre.

À l’instar de Laetitia, Kendjy s’est également passionné pour son sujet Erik Satie

enfant de Honfleur, tout comme lui en se documentant assidûment, il a réinventé son personnage.

Nul doute que les tableaux de ce duo détonnant ne vous laisseront pas de marbre !

Vernissage à 15h le samedi 12 juillet à 15h.

Entrée libre

English : Erik Satie Marcel Proust Portraits d’artistes

We don’t know whether Proust and Satie actually met, but we do know that Marcel Proust said of Erik Satie’s music that it could only « make you laugh or scream », thus underscoring the composer’s thumbing of the nose at the bourgeois values of good taste that the music-loving community embraced.

While he was still unknown, Marcel Proust wrote a pastiche of Flaubert entitled Mondanité et mélomanie de Bouvard et Péruchet (published in 1896 in Les plaisirs et les jours). In this early work, Proust cites Erik Satie (also little-known) alongside popular composers such as Charles Gounod, Giuseppe Verdi and Richard Wagner.

This summer, Laetitia Lescoat and Kendjy make it possible for us to enjoy

the encounter between author and composer, presenting portraits of Proust and Satie, each more striking than the last.

Laetitia’s portraits of Proust are deeply inspired by his writings

and refer to episodes from his life or passages from his work.

Like Laetitia, Kendjy is also passionate about his subject Erik Satie :

as a child of Honfleur, he reinvented his character through diligent research.

There’s no doubt that the paintings by this explosive duo will leave you breathless!

Vernissage at 3pm on Saturday, July 12.

Free admission

German : Erik Satie Marcel Proust Portraits d’artistes

Es ist nicht bekannt, ob Proust und Satie sich tatsächlich getroffen haben, aber wir wissen, dass Marcel Proust über die Musik von Erik Satie sagte, sie könne einen nur « zum Lachen oder Schreien bringen », womit er die Nase des Komponisten über die Werte des guten bürgerlichen Geschmacks, zu denen sich die Gemeinschaft der Musikliebhaber bekannte, zum Ausdruck brachte.

Der noch unbekannte Marcel Proust schrieb eine Pastiche über Flaubert mit dem Titel Mondanité et mélomanie de Bouvard et Péruchet (erschienen 1896 in Les plaisirs et les jours). In diesem frühen Werk zitiert Proust den ebenfalls noch wenig bekannten Erik Satie ebenso wie populäre Komponisten wie Charles Gounod, Giuseppe Verdi oder Richard Wagner.

Zu unserem größten Vergnügen machen Laetitia Lescoat und Kendjy diesen Sommer Folgendes möglich

die Begegnung zwischen dem Autor und dem Komponisten, indem sie Porträts von Proust und Satie präsentieren, von denen das eine eindringlicher ist als das andere.

Die Porträts, die Laetitia von Proust zeigt, sind tief aus seinen Schriften gespeist

und beziehen sich auf Episoden aus seinem Leben oder Passagen aus seinen Werken.

Wie Laetitia hat sich auch Kendjy für sein Thema Erik Satie begeistert:

satie, ein Kind aus Honfleur, hat wie Satie seine Figur neu erfunden, indem er eifrig recherchierte.

Zweifellos werden die Bilder dieses explosiven Duos auch Sie nicht kalt lassen!

Vernissage um 15 Uhr am Samstag, den 12. Juli um 15 Uhr.

Freier Eintritt

Italiano :

Non sappiamo se Proust e Satie si siano realmente incontrati, ma sappiamo che Marcel Proust disse della musica di Erik Satie che poteva solo « far ridere o urlare », sottolineando così la presa per i fondelli del compositore nei confronti dei valori del buon gusto borghese sposati dalla comunità degli amanti della musica.

Quando era ancora sconosciuto, Marcel Proust scrisse un pastiche di Flaubert intitolato Mondanité et mélomanie de Bouvard et Péruchet (pubblicato nel 1896 in Les plaisirs et les jours). In questa prima opera, Proust cita Erik Satie (anch’egli poco conosciuto) accanto a compositori popolari come Charles Gounod, Giuseppe Verdi e Richard Wagner.

Con nostra grande gioia, quest’estate Laetitia Lescoat e Kendjy renderanno possibile l’incontro tra Proust e Satie

quest’estate, Laetitia Lescoat e Kendjy rendono possibile l’incontro tra l’autore e il compositore, presentando ritratti di Proust e Satie uno più sorprendente dell’altro.

I ritratti di Proust di Laetitia sono profondamente ispirati ai suoi scritti e si riferiscono a episodi della sua vita o di

e si riferiscono a episodi della sua vita o a passaggi delle sue opere.

Come Laetitia, anche Kendjy è appassionato del suo soggetto, Erik Satie:

da bambino di Honfleur, reinventa il suo personaggio documentando diligentemente la sua vita.

Non c’è dubbio che i dipinti di questo duo esplosivo vi lasceranno senza fiato!

Inaugurazione alle ore 15.00 di sabato 12 luglio.

Ingresso libero

Espanol :

No sabemos si Proust y Satie se conocieron, pero sí sabemos que Marcel Proust dijo de la música de Erik Satie que sólo podía « hacer reír o gritar », subrayando así el desprecio del compositor por los valores del buen gusto burgués propugnados por la comunidad de melómanos.

Cuando aún era un desconocido, Marcel Proust escribió un pastiche de Flaubert titulado Mondanité et mélomanie de Bouvard et Péruchet (publicado en 1896 en Les plaisirs et les jours). En esta obra temprana, Proust cita a Erik Satie (que también era poco conocido) junto a compositores populares como Charles Gounod, Giuseppe Verdi y Richard Wagner.

Para nuestra gran alegría, Laetitia Lescoat y Kendjy hacen posible este verano el encuentro entre Proust y Satie

este verano, Laetitia Lescoat y Kendjy hacen posible el encuentro entre el autor y el compositor, presentando retratos de Proust y Satie a cual más sorprendente.

Los retratos que Laetitia hace de Proust están profundamente inspirados en sus escritos

y hacen referencia a episodios de su vida o a pasajes de su obra.

Como a Laetitia, a Kendjy también le apasiona su tema, Erik Satie:

como niño de Honfleur, reinventó su carácter documentando diligentemente su vida.

No cabe duda de que los cuadros de este dúo explosivo le dejarán sin aliento

Inauguración a las 15:00 h el sábado 12 de julio.

Entrada gratuita

