Erik Satie par Bastien Loukia Médiathèque Edmond Rostand Paris

Erik Satie par Bastien Loukia Médiathèque Edmond Rostand Paris samedi 6 décembre 2025.

Venez fêter Erik Satie, à l’occasion du centenaire de sa disparition à la médiathèque Edmond Rostand, grâce à l’artiste Bastien Loukia qui viendra nous présenter son documentaire Le Mystère Satie.

La projection sera suivie d’un échange avec le public et de la présentation de sa BD : Erik Satie : Cinq nouvelles en forme de poire.

durée du film : 1h09

Un documentaire et une bande dessinée pour fêter Eric Satie, à l’occasion du centenaire de sa disparition.

Le samedi 06 décembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

+33148880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand