Erik Satie, Pièces pour Piano à Quatre Mains La Tanière Flagy

Erik Satie, Pièces pour Piano à Quatre Mains

La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Tendances Clavier clôture son année Satie avec un dernier événement fin novembre! Des pièces iconiques pour piano à quatre mains Trois morceaux en forme de poire et Parade ainsi que des oeuvres moins connues En Habit de cheval et Trois petites pièces montées avec Catherine Schneider et Marcia Hadjimarkos sur un piano de l’époque du compositeur. La jauge est petite, n’hésitez pas à réserver! .

La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr

