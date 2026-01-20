ERIK TRUFFAZ & ANTONIO LIZANA + LYDIE FUERTE LE METRONUM Toulouse
ERIK TRUFFAZ & ANTONIO LIZANA + LYDIE FUERTE LE METRONUM Toulouse samedi 7 février 2026.
ERIK TRUFFAZ & ANTONIO LIZANA + LYDIE FUERTE
LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 26 – 26 – 28 EUR
26
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Prolongez l’expérience Rio Loco toute l’année au Metronum !
Erik Truffaz, devenu l’une des figures majeures de la trompette électro-jazz, dont la créativité ne cesse de se renouveler, s’associe au saxophoniste et chanteur de flamenco Antonio Lizana.
Leur rencontre a donné naissance à un projet ambitieux offrir une relecture contemporaine de Sketches of Spain , œuvre emblématique par laquelle Miles Davis ouvrait le jazz aux musiques du monde, en y insufflant une vision à la fois intense et poétique.
En première partie Lydie Fuerte, lauréate Révélation Guitariste Acoustic, médaillée d’or du Conservatoire national de région de Toulouse en classique et en flamenco ! 26 .
LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Extend the Rio Loco experience all year round at the Metronum!
Erik Truffaz, who has become one of the leading figures in electro-jazz trumpet, and whose creativity never ceases to renew, joins forces with saxophonist and flamenco singer Antonio Lizana.
L’événement ERIK TRUFFAZ & ANTONIO LIZANA + LYDIE FUERTE Toulouse a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE