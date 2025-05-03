ERIK TRUFFAZ, ANTONIO LIZANA – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : ERIK TRUFFAZ, ANTONIO LIZANAJazz & Musiques du mondeTitre : Erik Truffaz, Antonio Lizana New Sketches of Spain Sous-titre : Inspiré du chef-d’œuvre de Miles DavisDate : Mercredi 4 février 2026 Horaire : 20h30Distribution : Erik Truffaz, trompette, bugle Antonio Lizana, chant, saxophone Ana Perez, danse flamenco contemporain Renaud Gabriel Pion, clarinette, saxophone, flûte basse Pau Figueres, guitare espagnole Arin Keshishi, basse électrique Manuel de la Torre, batterie Chapeau : Reconnue comme un lieu incontournable du jazz et des musiques du monde, La Seine Musicale joue la carte de la diversité. Mêlant styles, influences et générations, son programme présente des figures internationales, révèle des musiciens émergents et propose des rencontres inédites. Une affiche vibrante sous le signe du swing, du groove et de l’improvisation !Description :Fasciné par la découverte de musiques liées à la tradition populaire espagnole (notamment le Concierto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo) et par certaines expressions du patrimoine culturel de ce pays (telles le flamenco ou les processions religieuses), le trompettiste Miles Davis en a donné sa vision intense et poétisée dans Sketches of Spain , chef-d’œuvre marquant l’ouverture du jazz aux musiques du monde. Disciple émancipé de son glorieux aîné, Erik Truffaz est devenu l’une des principales figures de la trompette électro-jazz dont la créativité ne s’est jamais émoussée. Sa rencontre avec le saxophoniste et chanteur de flamenco Antonio Lizana, véritable phénomène que le public de La Seine Musicale a pu apprécier lors de l’hommage rendu à Paco de Lucia en 2024, devait se sceller par un projet ambitieux : proposer leur vision contemporaine de ces Esquisses d’Espagne dont le génie a traversé les décennies. Un événement majeur à l’occasion du centenaire de la naissance de Miles Davis, ce prince des ténèbres qui a trouvé la lumière au pays de Cervantes et de Garcia Lorca.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92