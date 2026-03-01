Erika Riberi Sciences et société quels enjeux démocratiques ? Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement

Erika Riberi Sciences et société quels enjeux démocratiques ?

Lundi 16 mars 2026 de 19h à 21h.

Accueil à partir de 18h30. Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 19:00:00

fin : 2026-03-16 21:00:00

Date(s) :

2026-03-16

La science influence profondément notre vie quotidienne, de la santé publique à l’environnement.

Elle soulève des enjeux démocratiques majeurs participation citoyenne, accès à l’information et transparence.

Elle soulève des enjeux démocratiques majeurs participation citoyenne, accès à l’information et transparence.

Les controverses récentes, comme le changement climatique ou les vaccins, montrent l’importance du dialogue entre scientifiques et citoyens.

Renforcer la culture scientifique et les instances de concertation permet de mieux associer la société aux décisions.

Cette conférence invite à réfléchir à une démocratie où science et société coexistent de manière responsable et participative.



Erika Riberi

Enseignante-chercheuse en information-communication à la faculté des sciences d’Aix-Marseille Université.La science influence profondément notre vie quotidienne, de la santé publique à l’environnement. .

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Science has a profound influence on our daily lives, from public health to the environment.

It raises major democratic issues: citizen participation, access to information and transparency.

L’événement Erika Riberi Sciences et société quels enjeux démocratiques ? Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille