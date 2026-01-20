Erika Zueneli – Le Margherite Le Colombier Bagnolet

Animé du désir puissant de l’instant, Le Margherite compose, entre transformations et détours, une ode ludique et sensible à l’éphémère où l’inefficacité est brandie comme une résistance, une façon de déjouer la finitude. Sur scène, s’esquisse alors un espace comme sur le fil : entre légèreté et intensité, les gestes et trajectoires du quintet oscillent entre la tentation d’un abîme et la nécessité d’une suspension. Sans retard oublier l’urgence, reporter l’éphémère – jusqu’à l’éternité !

conception chorégraphie Erika Zueneli

interprètes Charly Simon, Benjamin Gisaro, Matteo Renouf, Louis Affergan, Charlotte Cétaire

Performer, compositeur, musicien live : Sébastien Jacobs

création lumière Sylvie Mélis

scénographie et regard complice Olivier Renouf

costumes Silvia Hasenclever

regard dramaturgique Louise de Bastier

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

Le vendredi 13 février 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 6 à 16 euros.

Tout public.

Le Colombier 20 rue Marie Anne Colombier 93170 Bagnolet

https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver



