Erika Zueneli – Le Margherite Le Colombier Bagnolet vendredi 13 février 2026.
Animé du désir puissant de l’instant, Le Margherite compose, entre transformations et détours, une ode ludique et sensible à l’éphémère où l’inefficacité est brandie comme une résistance, une façon de déjouer la finitude. Sur scène, s’esquisse alors un espace comme sur le fil : entre légèreté et intensité, les gestes et trajectoires du quintet oscillent entre la tentation d’un abîme et la nécessité d’une suspension. Sans retard oublier l’urgence, reporter l’éphémère – jusqu’à l’éternité !
conception chorégraphie Erika Zueneli
interprètes Charly Simon, Benjamin Gisaro, Matteo Renouf, Louis Affergan, Charlotte Cétaire
Performer, compositeur, musicien live : Sébastien Jacobs
création lumière Sylvie Mélis
scénographie et regard complice Olivier Renouf
costumes Silvia Hasenclever
regard dramaturgique Louise de Bastier
Festival Faits d’hiver, 28e édition
19 jan-20 fév 2026
52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.
Le vendredi 13 février 2026
de 19h30 à 20h30
payant
De 6 à 16 euros.
Tout public.
Le Colombier 20 rue Marie Anne Colombier 93170 Bagnolet
