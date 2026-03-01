ERIS Saint-Chély-d’Apcher

ERIS

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Porté par la voix aérienne de Mannaïg Le Guével, le groupe fait le pari audacieux de fusionner les influences traditionnelles de Haute-Bretagne avec la puissance des musiques actuelles et électroniques.

Eris, trio de musique bretonne originaire de Rennes, nous ramène toute l’énergie communicative des festou-noz.

L’accompagnement acoustique est assuré par

Clément Bobinet à l’accordéon diatonique

Youn Lebreton au saxophone

Eris incarne l’enthousiasme et la créativité d’une nouvelle génération de musiciens, affirmant la vitalité d’une scène bretonne en constante réinvention.

✨ Préparez-vous à vivre une expérience musicale mystique !

Lever de rideau

Participation des élèves de l’école primaire Sainte-Marie de Saint-Chély-d’Apcher. .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

Driven by the ethereal voice of Mannaïg Le Guével, the group takes a bold gamble, fusing the traditional influences of Haute-Bretagne with the power of contemporary and electronic music.

