– ERLEBNIS EUROPA, die Ausstellung im Europäischen Haus Berlin am Brandenburger Tor Berlin 21 juin 2025 18:00

Samedi 21 juin, 20h00 ERLEBNIS EUROPA, die Ausstellung im Europäischen Haus Berlin am Brandenburger Tor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-21T20:00:00+02:00 – 2025-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2025-06-21T20:00:00+02:00 – 2025-06-21T21:00:00+02:00

ERLEBNIS EUROPA, die Ausstellung im Europäischen Haus Berlin am Brandenburger Tor Unter den Linden 78, 10117 Berlin Berlin 10117 Mitte Berlin [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Pihka Is My Name are a Berlin/Helsinki-based electronic duo who combine analogue synthesizers, hypnotic piano patterns and crunchy drum machines. Band members are composer-pianist Henna Helasvuo and producer-sound designer Lasse Turunen. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Pihka Is My Name », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/Tco_r2YEs7HD7ovS5zOT1LKe-8uVOlYtq1N-1NogYoA69QecAHCz25K9fqGjjZWFtmUf8Z-GSTI=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCegWLi11vgrqeyO4VQCh5Ig », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@PihkaIsMyName »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@pihkaismyname) », « thumbnail_url »: « https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/486057183_1153411079851016_1441583525653796921_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=bf7eb4&_nc_ohc=x__Qftft89cQ7kNvwFRlmsD&_nc_oc=Adnc7Kd5kVwFUN-Y0oWvRjHOZ06P_8QvqtnXuPmd5SKrQlwz-pko19Z-xLt2sRSei28&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-lga3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfJQ0mWjWbwT2nVkq45PX2nzO0eHJP1REJiGW44msxyS8A&oe=6845F28E », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/pihkaismyname/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/pihkaismyname/ »}]

©️ Niko Hallikainen