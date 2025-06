Haute-Marne

Erlolf et Hariolf, évêques langrois fondateurs d'Ellwangen
musée d'Art et d'Histoire de Langres
Langres
3 juillet 2025 18:00

Entrée gratuite

2025-07-03T18:00:00 – 2025-07-03T19:30:00

2025-07-20T10:00:00 – 2025-07-20T10:30:00

Ellwangen est une ville allemande du Bade-Wurtemberg située à 6 km de la Bavière. La ville s’est développée autour d’un monastère fondé par Erlolf et Hariolf, deux évêques langrois en 764. C’est à l’occasion du 1200e anniversaire de la fondation de la ville que Langres s’est jumélée avec Ellwangen en 1964. Le 60e anniversaire du jumelage a été fêté à Ellwangen en juillet 2024. Place en 2025 aux festivités « retour » à Langres les 12, 13 et 14 juillet prochains. En amont, Chantal Andriot fait une série de conférence dont la dernière portera sur l’histoire et les traces contemporaines des deu évêques fondateurs.

musée d'Art et d'Histoire de Langres
place du centenaire
Langres 52200
Haute-Marne
Grand Est

Chantal Andriot présentera l’histoire et les traces actuelles des deux évêques langrois fondateurs en 764 du monastère qui deviendra Ellwangen, ville allemande jumelée avec Langres depuis 1964. Conférence Jumelage Langres-Ellwangen

