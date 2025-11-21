Ernest et Célestine – Festival ExtrAnimation Cinéma Concorde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 16:00 – 17:30

Gratuit : non 4,70 € à 7,70 € 4,70 € à 7,70 € Réservation auprès du cinéma, en ligne ou au guichet. Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Cette année, ExtrAnimation met la comédie à l’honneur ! Aventures truculentes, comédies tendres, burlesques, absurdes ou déjantées : faites le plein de bonne humeur avant Noël… Plongez dans les univers de l’animation, de la bande dessinée et du jeu vidéo qui nous rappellent que « rire est un art de vivre » ! ERNEST ET CÉLESTINE de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier. Belgique, France, Luxembourg – 2012 – 1h16 – VOF – À partir de 3 ans.Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs… En présence du réalisateur Benjamin Renner et suivi d’une dédicaceÀ la fois auteur de bande dessinée (Le Grand Méchant renard) et réalisateur de films d’animation (Ernest et Célestine, Migration) Benjamin Renner a reçu le Prix jeunesse au Festival d’Angoulême et deux Césars! Héritier de la tradition de la comédie animale, il en renouvelle les codes avec succès. Coup de projecteur sur un auteur inspiré ! Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinéma Concorde Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 58 57 44 http://www.leconcorde.fr/ https://www.extranimation.fr/