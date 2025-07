Ernest et compagnie. Spectacle pour les petits aux Amanins La Roche-sur-Grane

1324 route de crest La Roche-sur-Grane Drôme

Début : Mercredi 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Spectacle proposé aux Amanins par la compagnie Le Petit Raconteur, interprété de manière burlesque et cartoonesque, avec des situations et des personnages à la sauce Tex Avery !

1324 route de crest La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 75 05 info@lesamanins.com

English :

A show put on at Les Amanins by the Le Petit Raconteur company, performed in a burlesque and cartoonish way, with Tex Avery-style situations and characters!

German :

Eine in den Amanins von der Theatergruppe Le Petit Raconteur angebotene Aufführung, die auf burleske und cartoonhafte Weise interpretiert wird, mit Situationen und Figuren à la Tex Avery!

Italiano :

Uno spettacolo messo in scena a Les Amanins dalla compagnia Le Petit Raconteur, in chiave burlesca e fumettistica, con situazioni e personaggi alla Tex Avery!

Espanol :

Espectáculo representado en Les Amanins por la compañía Le Petit Raconteur, en clave burlesca y caricaturesca, con situaciones y personajes al estilo de Tex Avery

