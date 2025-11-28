Ernest Renan, le géant oublié Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Vendredi 28 novembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

**Jean-Michel Djian**, journaliste, dresse le portrait de ce grand écrivain et penseur du 19è siècle, injustement tombé dans l’oubli.

Il tente de comprendre les raisons de cette injustice, tout en révélant combien l’influence intellectuelle d’Ernest Renan a pesé sur le destin de la République.

Rencontre animée par Arnaud Wassmer, suivie d’une séance de dédicace avec la librairie Des gourmandises sur l’étagère (Cesson).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-28T18:30:00.000+01:00

Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine