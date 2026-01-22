Ero’begud salon du charme et du bien être La Bégude-de-Mazenc
Espace Valdaine La Bégude-de-Mazenc Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 23:00:00
2026-02-07 2026-02-08
Stand lingerie, bien-être, beauté, bijoux, tatouage
Espace Valdaine La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 82 49 74 comitedesfeteslabegude@yahoo.com
English :
Lingerie, wellness, beauty, jewelry, tattoo booth
L’événement Ero’begud salon du charme et du bien être La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux