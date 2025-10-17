ÉROS & PSYCHÉ PAR LA COMPAGNIE L’OISEAU LYRE HÔTEL PAMS Perpignan
ÉROS & PSYCHÉ PAR LA COMPAGNIE L’OISEAU LYRE HÔTEL PAMS Perpignan vendredi 17 octobre 2025.
ÉROS & PSYCHÉ PAR LA COMPAGNIE L’OISEAU LYRE HÔTEL PAMS
18 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 18:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Dans le jardin de l’Hôtel Pams, rue Emile Zola
.
18 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com
English :
? In the garden of Hôtel Pams, rue Emile Zola
German :
? Im Garten des Hotels Pams, rue Emile Zola
Italiano :
? Nel giardino dell’Hôtel Pams, rue Emile Zola
Espanol :
? En el jardín del Hôtel Pams, rue Emile Zola
L’événement ÉROS & PSYCHÉ PAR LA COMPAGNIE L’OISEAU LYRE HÔTEL PAMS Perpignan a été mis à jour le 2025-09-18 par PERPIGNAN TOURISME