Eros Ramazotti LDLC Arena Décines-Charpieu

Eros Ramazzotti, l’un des artistes italiens les plus célèbres, fait son retour sur scène et sera de passage à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 27 mars 2026
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English : Eros Ramazotti
Eros Ramazzotti, one of Italy’s most famous artists, is returning to the stage and will be performing at the LDLC Arena in Lyon-Décines on 27 March 2026.
