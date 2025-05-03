EROS RAMAZZOTTI – ZENITH DE TOULON Toulon

EROS RAMAZZOTTI – ZENITH DE TOULON Toulon dimanche 29 mars 2026.

EROS RAMAZZOTTI Début : 2026-03-29 à 19:00. Tarif : – euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS ET ADAM CONCERTS PRESENTENT : EROS RAMAZZOTTILes vidéos apparues à l’improviste ces derniers jours dans les rues de New York, Madrid et Buenos Aires ont suscité l’impatience, et maintenant tout prend forme : Eros Ramazzotti, l’un des plus grands artistes italiens annonce aujourd’hui Una Storia Importante World Tour 2026. La nouvelle tournée mondiale débutera le 14 février 2026 à l’Accor Arena de Paris. C’est le début d’un voyage passionnant à travers 30 pays, qui n’a qu’une seule destination : le cœur de son public, partout dans le monde. Una Storia Importante est le titre d’une tournée qui raconte le lien profond entre Eros Ramazzotti et son public. Un lien authentique et durable qui traverse le temps, les frontières et les générations. Une histoire faite de musique, d’émotions et de partage, qui continue de s’écrire avec la même force depuis toujours, alimentée par plus de 80 millions de disques vendus et plus de 9,3 milliards de streams dans le monde. Retrouvez Eros Ramazzotti en tournée dans toute la France !

ZENITH DE TOULON BD CDT NICOLAS 83000 Toulon 83