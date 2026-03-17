Erotik Market Full Band + Klo&Ange LaPéniche Chalon-sur-Saône

Erotik Market Full Band + Klo&Ange

LaPéniche 52 quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17

Erotic Market est le projet de Marine Pellegrini, voix soul à l’univers folk-électronique envoûtant. Depuis plus d’une décennie, elle transforme ses élans intimes en rituels musicaux sensibles, au carrefour du jazz et du trip-hop. Avec son album Marla Pillow, elle explore la maternité et la résilience à travers une écriture poétique. Sur scène, elle déploie des paysages sonores puissants où percussions et chuchotements deviennent un refuge, entre douceur païenne et intensité contemporaine.

En seconde partie, le duo bisontin KLO&ANGE (Chloé Ducros et Angel Gudin) fusionne socle jazz et textures électroniques. Inspiré par la scène nu-jazz UK, le duo façonne des fresques sonores immersives et rythmiques. En live, voix, machines et batterie dialoguent dans une symétrie vivante, affirmant une identité entre puissance et épure. Une soirée sous le signe de l’exploration sonore et de la liberté d’expression. .

LaPéniche 52 quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : Erotik Market Full Band + Klo&Ange

L’événement Erotik Market Full Band + Klo&Ange Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)