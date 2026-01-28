ERRANCES Atelier d’écriture de chanson de blues Machecoul-Saint-Même
ERRANCES Atelier d’écriture de chanson de blues Machecoul-Saint-Même samedi 21 février 2026.
ERRANCES Atelier d’écriture de chanson de blues
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Animation proposée dans le cadre du festival Errances 2026 .
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ERRANCES Atelier d’écriture de chanson de blues Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Sud Retz Atlantique