ERRANCES Atelier King Cake Touvois

ERRANCES Atelier King Cake Touvois samedi 28 février 2026.

ERRANCES Atelier King Cake

Touvois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 16:00:00

Date(s) :
2026-02-28

Animation proposée dans le cadre du festival Errances 2026   .

Touvois 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ERRANCES Atelier King Cake Touvois a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Sud Retz Atlantique