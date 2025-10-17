Erreur d’impression, braconnons l’obsolescence SOMA Marseille 6e Arrondissement

Erreur d’impression, braconnons l’obsolescence SOMA Marseille 6e Arrondissement vendredi 17 octobre 2025.

Erreur d’impression, braconnons l’obsolescence

Vendredi 17 octobre 2025 de 18h30 à 20h.

Vendredi 24 octobre 2025 de 14h à 17h.

Samedi 25 octobre 2025 de 19h à 23h.

Du dimanche 26 au vendredi 31 octobre 2025. SOMA 55 cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-24 17:00:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26

L’Accolade, micro-imprimerie des transitions, artistique et associative, prend ses quartiers à SOMA pour une résidence explorant la réappropriation créative des imprimantes obsolètes

L’Accolade, micro-imprimerie des transitions, artistique et associative, prend ses quartiers à SOMA pour une résidence explorant la réappropriation créative des imprimantes obsolètes. L’Accolade détourne ces boîtes noires pour inventer de nouveaux dispositifs d’impression numérique, interrogeant les logiques de production, d’usage et de maintenance dans la production en design graphique.

Pendant cette résidence, l’Accolade invite Xavier Antin pour échanger sur la dimension créative et politique de la réappropriation de nos outils de production.

Sur la 2e semaine de résidence, elle ouvre son atelier éphémère aux artistes et aux enfants, pour leur permettre d’expérimenter différents dispositifs d’impression à partir de machines défectueuses.

Une soirée festive marque cette résidence, avec un accrochage des productions, une merveilleuse tombola et DJ Wanda Witt. .

SOMA 55 cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@soma-art.org

English :

L’Accolade, a micro-printing shop for transitions, artistic and associative, takes up residence at SOMA for a residency exploring the creative reappropriation of obsolete printers

German :

L’Accolade, eine künstlerische und assoziative Mikrodruckerei der Übergänge, bezieht Quartier in SOMA für eine Residenz, die die kreative Wiederaneignung von veralteten Druckern erforscht

Italiano :

L’Accolade, un negozio di microstampe artistico e comunitario per le transizioni, si sta insediando al SOMA per una residenza che esplora la riappropriazione creativa delle stampanti obsolete

Espanol :

L’Accolade, una tienda de microimpresión artística y comunitaria para transiciones, se instala en SOMA para una residencia que explora la reapropiación creativa de impresoras obsoletas

L’événement Erreur d’impression, braconnons l’obsolescence Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille