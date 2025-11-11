Errobi Ikastola 50 urte Kantuz Salle omnisports Michel Labeguerie Cambo-les-Bains
Errobi Ikastola 50 urte Kantuz Salle omnisports Michel Labeguerie Cambo-les-Bains samedi 7 mars 2026.
Errobi Ikastola 50 urte Kantuz
Salle omnisports Michel Labeguerie Rue Usimendia Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Venez célébrer les 50 ans d’Errobi Ikastola en chanson
Pour l’occasion, des artistes emblématiques des 7 provinces du Pays Basque pour un kantaldi exceptionnel
Pantxoa eta Peio
Caroline Philipps & Mixel Ducau
Gontzal Mendibil
Gorka Knorr
Mikel & Ezti Markez
Xiberotarrak
Krexelak
Estitxu Pinacho
Watson & Alabak
Guy Saldubehere & Miren Tristant.
Ouverture des portes à 18h45. Buvette et Restauration sur place. Placement libre.
Billetterie en ligne ou dans les boutiques de Cambo Kukuka et Apirila .
Salle omnisports Michel Labeguerie Rue Usimendia Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25
English : Errobi Ikastola 50 urte Kantuz
German : Errobi Ikastola 50 urte Kantuz
Italiano :
Espanol : Errobi Ikastola 50 urte Kantuz
L’événement Errobi Ikastola 50 urte Kantuz Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Cambo les Bains