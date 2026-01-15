Error 808 #3 Soirée RAP nouveaux talents locaux Route de Mirville Bolbec
Error 808 #3 Soirée RAP nouveaux talents locaux Route de Mirville Bolbec vendredi 27 février 2026.
Error 808 #3 Soirée RAP nouveaux talents locaux
Route de Mirville Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Pour la 3ème année, La Fabrik à Sons laisse carte blanche à de jeunes artistes rap du territoire lors d’un rdv local à ne pas manquer !
Bar & petite restauration sur place .
Route de Mirville Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 55 78 contact@fabrikasons.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Error 808 #3 Soirée RAP nouveaux talents locaux
L’événement Error 808 #3 Soirée RAP nouveaux talents locaux Bolbec a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme