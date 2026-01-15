Error 808 #3 Soirée RAP nouveaux talents locaux Route de Mirville Bolbec

Error 808 #3 Soirée RAP nouveaux talents locaux

Route de Mirville Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Pour la 3ème année, La Fabrik à Sons laisse carte blanche à de jeunes artistes rap du territoire lors d’un rdv local à ne pas manquer !

Bar & petite restauration sur place .

Route de Mirville Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 55 78 contact@fabrikasons.com

L’événement Error 808 #3 Soirée RAP nouveaux talents locaux Bolbec a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme