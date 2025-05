Error TPG& Friends Pride Edition – Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement, 5 juillet 2025 18:00, Marseille 3e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Samedi 5 juillet 2025 de 18h à 23h30.

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05 23:30:00

Date(s) :

2025-07-05

Venez vous offrir un after Pride de qualité, durant lequel ils ont réuni dix artistes locales et locaux pour 5 h 30 de B2B enflammés!!

Pas le temps pour une pause retrouvez-les le 5 juillet dès la fin de la marche, à 18h pétantes, pour leur premier B2B. Célébrez vos identités toustes ensemble, avec détermination, bonne humeur et amour du dance floor ! Ce moment sera aussi l’occasion pour vous de rencontrer des associations LGBTQI+ marseillaises qui prennent soin de vos communautés.









Pour ne pas oublier que vous marchez avant tout contre un système, et non pour être sponsorisé·es par le capitalisme, nous vous invitons à ramener toutes vos pancartes revendicatives de l’après-midi, afin de les afficher lors d’une exposition géante pendant l’événement.









Par souci d’inclusivité et d’accessibilité, la soirée est à prix libre. L’intégralité des recettes des entrées servira à rémunérer les artistes qui prendront soin de votre after Pride.











Aucune tenue exigée, et veillez les un·es sur les autres ici, c’est une zone de non-droite ! Buvette et restauration proposées.











18h00-19h30 Shurricane B2B GUIPOL

19h30 20h30 Anna Superlasziv B2B Shefox

20h30 21h30 Kiks B2B Bob Slay

21h30 22h30 Edna B2B Bernadette Subaru

22h30 23h30 Ola Terreur B2B Nick Labaque .

Couvent Levat 52 rue Levat

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and treat yourself to a quality Pride after-party, during which they have brought together ten local artists for 5 hours and 30 minutes of fiery B2B!

German :

Kommt und gönnt euch eine erstklassige Pride-Afterparty, bei der sie zehn lokale Künstlerinnen und Künstler für 5,5 Stunden feurigen B2B zusammengebracht haben!

Italiano :

Venite a concedervi un afterparty del Pride di altissima qualità, con dieci artisti locali per 5 ore e 30 minuti di infuocato B2B!

Espanol :

Ven y regálate una after-party del Orgullo de primer nivel, en la que participarán diez artistas locales durante 5 horas y 30 minutos de ardiente B2B

