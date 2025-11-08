Erste Schritte zu den Schwellen Lille

Erste Schritte zu den Schwellen Lille samedi 8 novembre 2025.

Erste Schritte zu den Schwellen

17 bd Jean Baptiste Lebas Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-09 15:45:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

Dans une lente procession, des personnages masqués dansent ensemble. Des clochettes suspendues entre leurs omoplates tintent à chacun de leurs mouvements. Zwoisy Mears-Clarke invite ainsi le public à participer à une nouvelle danse folklorique, mêlant narration, danse et audiodescription. Inspirée des traditions masquées allemandes visant à chasser l’hiver, cette procession a pour but d’ébranler les structures coloniales locales qui persistent encore aujourd’hui.

17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

In a slow procession, masked figures dance together. Bells suspended between their shoulder blades tinkle as they move. Zwoisy Mears-Clarke invites the audience to take part in a new folk dance, combining narration, dance and audio description. Inspired by German masked traditions designed to chase away winter, this procession aims to shake the local colonial structures that persist to this day.

German :

In einer langsamen Prozession tanzen maskierte Personen miteinander. Glöckchen, die zwischen ihren Schulterblättern hängen, bimmeln bei jeder ihrer Bewegungen. Zwoisy Mears-Clarke lädt das Publikum dazu ein, an einem neuen Volkstanz teilzunehmen, der Erzählung, Tanz und Audiodeskription miteinander verbindet. Inspiriert von den deutschen Maskentraditionen, mit denen der Winter vertrieben werden soll, soll diese Prozession die lokalen kolonialen Strukturen, die bis heute fortbestehen, erschüttern.

Italiano :

In una lenta processione, figure mascherate danzano insieme. Le campane sospese tra le scapole tintinnano mentre si muovono. Zwoisy Mears-Clarke invita il pubblico a partecipare a una nuova danza popolare, combinando narrazione, danza e audiodescrizione. Ispirata alle tradizioni mascherate tedesche per scacciare l’inverno, questa processione mira a scuotere le strutture coloniali locali che persistono ancora oggi.

Espanol :

En una lenta procesión, las figuras enmascaradas bailan juntas. Campanillas suspendidas entre sus omóplatos tintinean mientras se mueven. Zwoisy Mears-Clarke invita al público a participar en una nueva danza folclórica que combina narración, danza y audiodescripción. Inspirada en las tradiciones alemanas de máscaras para ahuyentar el invierno, esta procesión pretende sacudir las estructuras coloniales locales que aún persisten.

