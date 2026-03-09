Erstein, un parfum de printemps

Erstein Bas-Rhin

Dimanche 2026-04-26 10:30:00

2026-04-26 18:00:00

2026-04-26

Erstein, un parfum de printemps met à l’honneur l’agriculture locale, la ruralité et le printemps en avant pendant tout le week-end.

Espace de sensibilisation à la biodiversité Troc aux plantes, stands d’informations (Éco-Citoyens, Nature Ried, Ligue de Protection des Oiseaux, Info Energie), animations sur les thèmes de la mare et des réserves naturelles nationales et leurs habitats, petites activités nature ludiques, création de cartes florales à offrir.

Atlas de la biodiversité Panneaux d’information, boîte à idées, animation interactive La Roue de la Biodiversité , foodtruck engagé, animation type rallye, stand du service Espaces Verts…

Grand marché artisanal Produits du terroir, créations textiles et accessoires zéro déchet, créations en bois, liège, sparterie, alu composite, résine, lave émaillée, céramique…, bijoux, produits cosmétiques bio, crochets et tricots, compositions florales, végétaux et accessoires de jardin, peintures, confiseries, oeuvres photographiques …

Démonstrations de métiers Gravure sur bois, fabrication de pralinés, technique du touffetage, tournage céramique, affûtage et vente de couteaux

Expositions: Tracteurs d’antan et animaux de la basse-cour

Animations pour petits et grands Survol de l’Alsace en réalité virtuelle, ateliers sculptures sur pierre pour enfants, contes et comptines, jeux en bois XXL, labyrinthe en bottes de paille, déambulation musicale du triporteur

Petite restauration : burgers, frites, tartes flambées, grillades, bretzels, gâteaux salés,

gaufres, crêpes, gâteaux sucrés, brioches sur broche, sorbets, crèmes glacées faites maison, confitures, miels, sirops, boissons diverses

Et aussi : Restaurant Au brochet déclinaison de menus autour de l’asperge, L’Epicurieux planchette fromage et charcuterie 0 .

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 valerie.vidal@ville-erstein.fr

Erstein, un parfum de printemps is a weekend-long celebration of local agriculture, rural life and spring.

