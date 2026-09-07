Eruptions de magnétars et feux d’artifice électromagnétiques – Les Sidérales, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris

Informations pratiques

Eruptions de magnétars et feux d’artifice électromagnétiques – Les Sidérales Mardi 22 septembre, 18h30 Les Étincelles du Palais de la découverte Paris

5,50 € – Tarif mobilité durable : 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T21:30:00+02:00

Connaissez-vous les magnétars, ces étoiles à neutrons ?

Ils sont à l’origine de certains des phénomènes les plus violents de l’Univers. Dans ces milieux, l’énergie électromagnétique domine et se transforme en rayonnement de haute énergie.

Comprendre ces signaux exige de modéliser la matière ionisée baignant dans un champ magnétique extrême. Théories et simulations à l’appui, nous verrons comment ces phénomènes deviennent des signaux captés par nos télescopes.

Au programme :

> 18h45 : Accueil du public

> 19h – 21h : 2 groupes se succèdent, l’un commence par la conférence, l’autre par la séance au planétarium puis les 2 groupes échangeront.

> 21h15 – 22h15 : Observation astronomique

Conférence de Jens Mahlmann et Arno Vanthieghem (1h) Astrophysiciens spécialisés en hautes énergies et chercheurs à l’Observatoire de Paris, Sorbonne Université-PSL.

Séance de planétarium (1h) Dédiée à l’observation du ciel d’automne.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-etincelles.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard

Soirée astronomie avec la participation de Jens Mahlmann et Arno Vanthieghem, astrophysiciens spécialisés en hautes énergies.

© Jens Mahlmann / EPaCO Group