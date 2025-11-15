Erwan Coutant TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Erwan Coutant TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 20:30 – 21:35

Gratuit : non payant Tarif plein 15€Tarif réduit 11€ Tout public

Depuis 2006, Erwan Coutant propose une chanson expérimentale au carrefour du rock, de la poésie sonore et du slam. Les textes, faits de vers ciselés, sont scandés sur des sons abrasifs. Pour ce concert au TNT – où l’on pourra écouter un mix de l’album en cours de création « Esquinte » et des albums précédents, Erwan Coutant invite ses compagnons d’une route longue d’une vingtaine d’années : les diapos abstraites d’Antoine Ledroit se mêleront à la mise en lumière de Vincent Saout, la guitare de Cyrille Simon électrisera la prose, Delphine Coutant et Hugues Pluviôse grefferont leurs voix à celle d’un chanteur iconoclaste. Écrit et interprété par Erwan Coutant. Artistes invités : Cyrille Simon (guitare), Hugues Pluviôse (piano voix), Delphine Coutant (voix), Antoine Ledroit (projection diapositives / art abstrait).Création lumière par Vincent Saout.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com