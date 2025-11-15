Erwan Coutant TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Erwan Coutant Samedi 15 novembre, 20h30 TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T20:30:00+01:00 – 2025-11-15T21:35:00+01:00

Fin : 2025-11-15T20:30:00+01:00 – 2025-11-15T21:35:00+01:00

Depuis 2006, Erwan Coutant propose une chanson expérimentale au carrefour du rock, de la poésie sonore et du slam. Les textes, faits de vers ciselés, sont scandés sur des sons abrasifs.

Pour ce concert au TNT – où l’on pourra écouter un mix de l’album en cours de création « Esquinte » et des albums précédents, Erwan Coutant invite ses compagnons d’une route longue d’une vingtaine d’années : les diapos abstraites d’Antoine Ledroit se mêleront à la mise en lumière de Vincent Saout, la guitare de Cyrille Simon électrisera la prose, Delphine Coutant et Hugues Pluviôse grefferont leurs voix à celle d’un chanteur iconoclaste.

Écrit et interprété par Erwan Coutant. Artistes invités : Cyrille Simon (guitare), Hugues Pluviôse (piano voix), Delphine Coutant (voix), Antoine Ledroit (projection diapositives / art abstrait).

Création lumière par Vincent Saout.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 12 12 28 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tntheatre.com »}]

Erwan Coutant propose une chanson expérimentale au carrefour du rock, de la poésie sonore et du slam. chanson expérimentale poésie sonore