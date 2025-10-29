La Belle et les 2 Clochards de Burch, Lacaze et Lorenzato Contrepoint Café-Théâtre Agen

La Belle et les 2 Clochards de Burch, Lacaze et Lorenzato

Contrepoint Café-Théâtre 21/23 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-29

Phil et Fred sont amis, collègues et voisins. Le problème c’est qu’ils n’ont ni famille, ni travail, ni domicile fixe. Une nuit, l’un d’eux disparaît après la découverte d’un ticket de loto. Ils se retrouvent par hasard des années plus tard, un soir de réveillon.

Entre-temps une femme est entrée dans l’équation … .

Contrepoint Café-Théâtre 21/23 Avenue du Général de Gaulle Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com

English : La Belle et les 2 Clochards de Burch, Lacaze et Lorenzato

Phil and Fred are friends, colleagues and neighbors. The problem is, they have no family, no job and no fixed address. One night, one of them disappears after discovering a lottery ticket. They meet up again by chance years later, on New Year?s Eve.

German : La Belle et les 2 Clochards de Burch, Lacaze et Lorenzato

Phil und Fred sind Freunde, Kollegen und Nachbarn. Das Problem ist, dass sie keine Familie, keine Arbeit und keinen festen Wohnsitz haben. Eines Nachts verschwindet einer von ihnen, nachdem er einen Lottoschein gefunden hat. Jahre später treffen sie sich zufällig an einem Silvesterabend wieder.

Italiano :

Phil e Fred sono amici, colleghi e vicini di casa. Il problema è che non hanno una famiglia, un lavoro e un indirizzo fisso. Una notte, uno di loro scompare dopo aver trovato un biglietto della lotteria. Si ritrovano per caso anni dopo, la notte di Capodanno.

Espanol : La Belle et les 2 Clochards de Burch, Lacaze et Lorenzato

Phil y Fred son amigos, colegas y vecinos. El problema es que no tienen familia, trabajo ni domicilio fijo. Una noche, uno de ellos desaparece tras encontrar un billete de lotería. Se reencuentran por casualidad años más tarde, en Nochevieja.

