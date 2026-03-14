ERZBREIZH #3 Place du Champ-au-Roy Guingamp

ERZBREIZH #3

Place du Champ-au-Roy Centre culturel Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 13:30:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Petit retour sur l’histoire d’ErzBreizh Il y a plus de 10 ans, lors de différentes visites de notre ville jumelle Aue-Bad-Schlema, située dans les Monts Métallifères saxons (Erzgebirge), deux membres du comité de jumelage, particulièrement intéressées par l’Art populaire se sont vite rendu compte de l’importance et de la richesse de cette tradition artisanale ancienne étroitement associée à l’histoire textile locale, avec des écoles spécialisées et des styles régionaux.

Le parallèle avec la tradition de broderie et dentelle, la culture du lin et du chanvre en Bretagne s’est imposé comme une évidence, et l’idée de faire connaître ces patrimoines culturels précieux s’est concrétisée par la création d’ateliers d’échange de pratiques grâce au projet ErzBreizh. Rejoignez-nous dans cette belle aventure ! Tout public, à partir de 12 ans. .

Place du Champ-au-Roy Centre culturel Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 79 59 29

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English :

L’événement ERZBREIZH #3 Guingamp a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol