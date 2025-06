LES DUOS DE DEMAIN 2 – Rungis Piano-Piano 6e édition La Grange Sainte-Geneviève Rungis 4 octobre 2025

LES DUOS DE DEMAIN 2 – Rungis Piano-Piano 6e édition La Grange Sainte-Geneviève Rungis Samedi 4 octobre, 17h30 Billetterie: Tarif plein 10.39€ – Tarif Réduit 7.36€ – Gratuit pour les moins de 10 ans

Jeunes talents de l’académie Piano-Piano

Duo Oskar & Chiara et Fiona Alaimo

Jeunes talents de l’académie Piano-Piano

Quatre duos pour une intégrale oubliée ! La grande compositrice Cécile Chaminade, encouragée par Georges Bizet, a composé plus de deux cents pièces pour pianos, dont plusieurs pour deux pianos.

Chaminade : Le matin op. 79, Le soir op. 79, Danse Païenne op. 158

Brahms : Danses Hongroises 13, 11, 12

Duo Oskar

Chaminade : Cortège op. 143, 2 pièces op. 36

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) : Sonate pour 2 pianos en ré majeur Kv 448 – Andante

Chiara et Fiona Alaimo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-04T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-04T18:30:00.000+02:00

1

https://rungispianopiano-festival.com/edition-2025/duos-demain-2/ https://www.billetweb.fr/les-duos-de-demain-11

La Grange Sainte-Geneviève 5 Rue Sainte-Geneviève, 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne