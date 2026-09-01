ÉS FESTA MAJOR À ARGELÈS Argelès-sur-Mer
vendredi 25 septembre 2026 · Argelès-sur-Mer
Informations pratiques
Argelès-sur-Mer
ÉS FESTA MAJOR À ARGELÈS
VILLAGE Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25 23:30:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27
Du 25 au 27 septembre, Argelès-sur-Mer vous invite à sa Festa Major. Trois jours de fête populaire aux accents catalans pour célébrer ses saints patrons Côme et Damien. Au programme :
– Vendredi 25 septembre – Cabaret des Argelésiens
À 21h, Espace J…
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VILLAGE Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85
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English :
From September 25 to 27, Argelès-sur-Mer invites you to its Festa Major. Three days of a folk festival with a Catalan flair to celebrate its patron saints, Côme and Damien. On the program:
– Friday, September 25 – Cabaret des Argelésiens
%C0 9:00 p.m., Espace J…
L’événement ÉS FESTA MAJOR À ARGELÈS Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par OT D’ ARGELES SUR MER
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