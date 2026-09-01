Informations pratiques

Argelès-sur-Mer

ÉS FESTA MAJOR À ARGELÈS

VILLAGE Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25 23:30:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Du 25 au 27 septembre, Argelès-sur-Mer vous invite à sa Festa Major. Trois jours de fête populaire aux accents catalans pour célébrer ses saints patrons Côme et Damien. Au programme :

– Vendredi 25 septembre – Cabaret des Argelésiens

À 21h, Espace J…

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VILLAGE Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85

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English :

From September 25 to 27, Argelès-sur-Mer invites you to its Festa Major. Three days of a folk festival with a Catalan flair to celebrate its patron saints, Côme and Damien. On the program:

– Friday, September 25 – Cabaret des Argelésiens

%C0 9:00 p.m., Espace J…

L’événement ÉS FESTA MAJOR À ARGELÈS Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par OT D’ ARGELES SUR MER