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ÉS FESTA MAJOR À ARGELÈS Argelès-sur-Mer

vendredi 25 septembre 2026 · Argelès-sur-Mer

ÉS FESTA MAJOR À ARGELÈS Argelès-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
VILLAGE
Ville
66700 Argelès-sur-Mer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Argelès-sur-Mer

ÉS FESTA MAJOR À ARGELÈS

VILLAGE Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-25 21:00:00
fin : 2026-09-25 23:30:00

Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

Du 25 au 27 septembre, Argelès-sur-Mer vous invite à sa Festa Major. Trois jours de fête populaire aux accents catalans pour célébrer ses saints patrons Côme et Damien. Au programme :

– Vendredi 25 septembre – Cabaret des Argelésiens
À 21h, Espace J…
  .

VILLAGE Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85 

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English :

From September 25 to 27, Argelès-sur-Mer invites you to its Festa Major. Three days of a folk festival with a Catalan flair to celebrate its patron saints, Côme and Damien. On the program:

– Friday, September 25 – Cabaret des Argelésiens
%C0 9:00 p.m., Espace J…

L’événement ÉS FESTA MAJOR À ARGELÈS Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par OT D’ ARGELES SUR MER

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