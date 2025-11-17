ESATITUDE portes ouvertes esatitude la siagne La Roquette-sur-Siagne

ESATITUDE portes ouvertes Lundi 17 novembre, 10h00 esatitude la siagne Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T10:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

Fin : 2025-11-17T10:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

ESATITUDE La Siagne vous ouvre ses portes

venez à la découverte d’un ESAT, découvrez nos activités de sous traitance.

esatitude la siagne La Roquette-sur-Siagne La Roquette-sur-Siagne 06550 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « mrouault@adapeiam.fr »}, {« type »: « email », « value »: « esatitude@adapeiam.fr »}]

ESATITUDE ESAT LA SIAGNE découverte des activités de notre ESAT sous traitance parfumerie