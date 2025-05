Escadron Volant de la Reine Festival Voce Humana – Église Saint-Jean du Baly Lannion, 1 juin 2025 15:00, Lannion.

Côtes-d’Armor

Escadron Volant de la Reine Festival Voce Humana Église Saint-Jean du Baly Rue de l'Église Lannion Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 15:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Vous connaissez Les Quatre saisons ?

Eh bien, Vivaldi est au programme, mais pas avec son œuvre la plus connue !

Nos amis de L’Escadron Volant de la Reine explorent la musique sacrée d’Antonio Vivaldi et nous emmènent découvrir le répertoire méconnu des jeunes filles de La Pietà. Ce concert est un hommage aux orphelines de Venise, ces jeunes femmes sans nom de famille des ospedali, les hospices vénitiens où les plus grands compositeurs de l’époque venaient enseigner

la musique. Considérées comme des virtuoses à travers toute l’Italie, ces interprètes anonymes furent accompagnées par les artistes les plus novateurs des XVIIe et XVIIIe siècles, au premier rang desquels Vivaldi. Acclamées lors de moments de grâce et de mystère où elles jouaient cachées derrière des grilles ou des tentures, elles revivent ici à travers leur répertoire envoûtant, chargé de trouble et de mystère. .



Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

L’événement Escadron Volant de la Reine Festival Voce Humana Lannion a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose