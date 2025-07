Escala en Fête ESCALA Escala

Samedi 26 juillet

A partir de 19H Animation du repas par le groupe TYKE

Repas à 22€ salade à l’italienne, gardianne de taureau, pommes de terre grenailles, croquant au chocolat, vin et café compris. Sur réservation au 06 37 57 77 75

23H Bal avec DISCO DIVA, soirée tempête de neige

Dimanche 27 juillet

9H départ de la Marche (10km)

Tarif 6€ dont 2€ reversés au profit d’une association. Réservation pour la marche au 06 80 22 65 94

– 11H dépôt de gerbe au Monument aux Morts.

.

ESCALA A la salle des fêtes Escala 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie escalacdf@gmail.com

English :

Saturday July 26:

From 7pm: Dinner entertainment by the TYKE band

Meal at 22? italian-style salad, gardianne de taureau, grilled potatoes, chocolate crunch, wine and coffee included. Reservations required on 06 37 57 77 75

11pm: Ball with DISCO DIVA, snowstorm evening

Sunday July 27

9am: Start of the Walk (10km)

Price 6? of which 2? goes to charity. Reservations for the walk: 06 80 22 65 94

– 11am: wreath-laying at the Monument aux Morts.

German :

Samstag, den 26. Juli

Ab 19 Uhr: Animation des Essens durch die Gruppe TYKE

Das Essen kostet 22? Salat nach italienischer Art, Gardianne vom Stier, Bratkartoffeln, Schokoladenkrokant, Wein und Kaffee inbegriffen. Reservierung unter 06 37 57 77 75

23 Uhr: Tanz mit DISCO DIVA, Schneesturm-Abend

Sonntag, 27. Juli

9 Uhr: Start der Wanderung (10 km)

Preis 6?, wovon 2? an einen Verein gespendet werden. Reservierung für die Wanderung unter 06 80 22 65 94

– 11 Uhr: Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal.

Italiano :

Sabato 26 luglio:

A partire dalle 19.00: animazione durante il pasto a cura del gruppo TYKE

Pasto alle 22? insalata italiana, gardianne de taureau, patate alla griglia, croccante al cioccolato, vino e caffè inclusi. Prenotazione obbligatoria al numero 06 37 57 77 75

ore 23.00: Ballo con DISCO DIVA, serata con tempesta di neve

Domenica 27 luglio:

ore 9: Inizio della camminata (10 km)

Costo 6? di cui 2? in beneficenza. Prenotazioni per la camminata al numero 06 80 22 65 94

– ore 11: deposizione di una corona di fiori al monumento ai caduti.

Espanol :

Sábado 26 de julio

A partir de las 19h: Animación durante la comida a cargo del grupo TYKE

Comida a las 22? ensalada italiana, gardianne de taureau, patatas asadas, crujiente de chocolate, vino y café incluidos. Reserva obligatoria en el 06 37 57 77 75

23 h: Baile con DISCO DIVA, velada con tormenta de nieve

Domingo 27 de julio

9h: Inicio de la marcha (10 km)

Coste 6? de los cuales 2? se destinan a obras benéficas. Reservas para la marcha en el 06 80 22 65 94

– 11h: colocación de una corona de flores en el Memorial de Guerra.

