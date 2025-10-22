Escalade à la Base Sports Loisirs Vézère Voutezac

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-29

2025-10-22 2025-10-29

Activité escalade encadrée sur le site de la Base.

Accessibilité Tout public à partir de 7 ans.

Sur réservation en ligne ou par téléphone au 05 55 84 73 54.

De 14h30 à 16h30 au site de la Lombertie

16€/personne. (enfants et adultes) .

Base Sports Loisirs Vézère Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54 contact@sports-loisirs-vezere.com

