Escalade à la Base Sports Loisirs Vézère Voutezac
Base Sports Loisirs Vézère Voutezac Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Activité escalade encadrée sur le site de la Base.
Accessibilité Tout public à partir de 7 ans.
Sur réservation en ligne ou par téléphone au 05 55 84 73 54.
De 14h30 à 16h30 au site de la Lombertie
17€/personne. (enfants et adultes) pour 1 séance
30€/personne pour 2 séances
40€/personne pour 3 séances .
Base Sports Loisirs Vézère Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54 contact@sports-loisirs-vezere.com
