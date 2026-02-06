Escalade à la Base Sports Loisirs Vézère Voutezac

Escalade à la Base Sports Loisirs Vézère

Base Sports Loisirs Vézère Voutezac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Activité escalade encadrée sur le site de la Base.

Accessibilité Tout public à partir de 7 ans.

Sur réservation en ligne ou par téléphone au 05 55 84 73 54.

De 14h30 à 16h30 au site de la Lombertie

17€/personne. (enfants et adultes) pour 1 séance

30€/personne pour 2 séances

40€/personne pour 3 séances .

+33 5 55 84 73 54 contact@sports-loisirs-vezere.com

English : Escalade à la Base Sports Loisirs Vézère

