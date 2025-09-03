Escalade Cours d’essai The Roof Le Havre
Escalade Cours d’essai The Roof Le Havre mercredi 3 septembre 2025.
Escalade Cours d’essai
The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03 09:30:00
fin : 2025-09-03
Date(s) :
2025-09-03
Tu veux savoir si ton enfant va adorer grimper ?
Nos cours d’essai sont faits pour ça !
Les horaires
– 9h30 10h30 6/7 ans
– 10h45 11h45 8/10 ans
– 14h 15h30 11/13 ans
– 16h 17h30 14-17 ans
– 16h 16h45 4/5 ans
Idéal pour découvrir l’escalade, tester l’ambiance et se lancer dans l’aventure !
Places limitées Réservation obligatoire ! .
The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 78 34 04 99 contact.lehavre@theroof.fr
English : Escalade Cours d’essai
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Escalade Cours d’essai Le Havre a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie