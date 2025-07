Escalade en falaise animations sportives en Viadène Saint-Amans-des-Cots

Escalade en falaise animations sportives en Viadène Saint-Amans-des-Cots mercredi 23 juillet 2025.

Escalade en falaise animations sportives en Viadène

Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Début : Vendredi 2025-07-23

fin : 2025-07-25

2025-07-23 2025-07-25

Pour débutants ou confirmés, encadrement d’escalade en extérieur, sur des voies de différentes difficultés. Activité parfaite pour profiter du grand air, sur les falaises de la Viadène. Encadrement également en intérieur sur structure artificielle.

A Bes Bédène

Réservations au 06 83 08 87 94 .

Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 6 83 08 87 94 animations.viadene@gmail.com

English :

For beginners or advanced climbers, outdoor climbing supervision on routes of varying difficulty. Perfect for enjoying the fresh air on the Viadène cliffs. We also offer indoor climbing on artificial structures.

German :

Für Anfänger oder Fortgeschrittene: Betreuung beim Klettern im Freien auf Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Perfekte Aktivität, um die frische Luft an den Klippen von La Viadène zu genießen. Betreuung auch drinnen an künstlichen Strukturen.

Italiano :

Per principianti o esperti, supervisione dell’arrampicata all’aperto su vie di varia difficoltà. Il modo perfetto per godersi l’aria fresca delle falesie di Viadène. Offriamo anche arrampicata indoor su strutture artificiali.

Espanol :

Para principiantes o escaladores avanzados, supervisión de escalada al aire libre en rutas de dificultad variable. La forma perfecta de disfrutar del aire fresco en los acantilados de Viadène. También ofrecemos escalada en interior en estructuras artificiales.

