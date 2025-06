Escalade en Salle COULEURS PARASOL Rue des jeux Olympiques Ancenis-Saint-Géréon 7 juillet 2025 09:45

Loire-Atlantique

Escalade en Salle COULEURS PARASOL Rue des jeux Olympiques Complexe Sportif du Bois Jauni Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 09:45:00

fin : 2025-07-15 12:00:00

Date(s) :

2025-07-07

2025-07-15

2025-07-21

ESCALADE EN SALLE 3 € sur place (par chèque ou espèces)

Tout public, à partir de 6 ans

Sur réservation à couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr ou 02 40 83 87 07

• Pour les séances du 7 juillet réservation du 30 juin au 6 juillet

• Pour les séances du 15 juillet réservation du 7 juillet au 14 juillet

• Pour les séances du 21 juillet réservation du 14 juillet au 20 juillet

(Ouverture des inscriptions à partir du lundi précédant chaque séance)

Pour les inscriptions par mail, merci de fournir le nom, prénom, âge et ville de chacun

des participants et un numéro de téléphone.

Places limitées à 16 personnes par séance

Merci d’arriver 15 minutes avant le début de la séance

Organisé par le service des sports de la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon .

Rue des jeux Olympiques Complexe Sportif du Bois Jauni

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07 couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr

English :

ROOM CLIMBING 3? on site (by cheque or cash)

German :

HALLENSPORT 3? vor Ort (per Scheck oder bar)

Italiano :

CAMMINO 3? in loco (con assegno o in contanti)

Espanol :

ESCALADA 3? in situ (con cheque o en efectivo)

L’événement Escalade en Salle COULEURS PARASOL Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-06-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis