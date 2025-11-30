Escalade entre elles Salle Aurégan Morlaix

Escalade entre elles

Salle Aurégan Rue de Kervéguen Morlaix Finistère

Début : 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Les Danseuses du Roc présentent une après-midi découverte de l’escalade !

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on ouvre le mur aux femmes et minorités de genre (non-mixité choisie, sans hommes cisgenres, à partir de 15 ans). Une après-midi conviviale, bienveillante et accessible à toutes, pour découvrir la grimpe dans un cadre détendu et solidaire !

Aucun niveau requis, tout le matériel est fourni. Tarif de 6€ à payer sur place pour le prêt du matériel et l’assurance (espèces ou chèque). .

Salle Aurégan Rue de Kervéguen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 86 73 81 57

