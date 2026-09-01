Escalade gratuite à Block’Out Reims (dès 4 ans) Block’Out Reims Reims
vendredi 18 septembre 2026 · Block'Out Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Escalade gratuite à Block’Out Reims (dès 4 ans)
Block’Out Reims 33 Rue Jacques de La Giraudière Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Tout public
Block’Out Paris ouvre ses portes pour faire découvrir la pratique de l’escalade de bloc au plus grand nombre (petits et grands, novices ou confirmés).
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Pendant ta venue, tu pourras :
Découvrir l’escalade de bloc et profiter de toute la salle en illimité
Apprendre tes premiers mouvements et profiter d’ateliers grimpants ludiques
Profiter d’offres exceptionnelles uniquement disponibles sur place sur ces 3 jours
Accéder à nos différents espaces : bar-restaurant, salle de musculation-fitness, terrasse…
Pour qui ?
Toutes les personnes de 4 ans et plus.
Tous les niveaux, de débutant à confirmé.
Service de restauration sur place et offres exceptionnelles sur place. .
Block’Out Reims 33 Rue Jacques de La Giraudière Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Escalade gratuite à Block’Out Reims (dès 4 ans)
L’événement Escalade gratuite à Block’Out Reims (dès 4 ans) Reims a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT de la Marne
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