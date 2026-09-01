Escalade gratuite à Block’Out Reims (dès 4 ans) Block’Out Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Escalade gratuite à Block’Out Reims (dès 4 ans)

Block’Out Reims 33 Rue Jacques de La Giraudière Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:30:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Tout public

Block’Out Paris ouvre ses portes pour faire découvrir la pratique de l’escalade de bloc au plus grand nombre (petits et grands, novices ou confirmés).

Vous avez toujours voulu essayer l’escalade sans savoir par où commencer ?

Les 18, 19 et 20 septembre 2026, les 13 salles du réseau ouvrent leurs portes pour faire découvrir l’escalade gratuitement , quel que soit votre niveau.

C’est le moment parfait pour venir découvrir l’escalade : inscris-toi dès maintenant !

Pendant ta venue, tu pourras :

Découvrir l’escalade de bloc et profiter de toute la salle en illimité

Apprendre tes premiers mouvements et profiter d’ateliers grimpants ludiques

Profiter d’offres exceptionnelles uniquement disponibles sur place sur ces 3 jours

Accéder à nos différents espaces : bar-restaurant, salle de musculation-fitness, terrasse…

Pour qui ?

Toutes les personnes de 4 ans et plus.

Tous les niveaux, de débutant à confirmé.

Service de restauration sur place et offres exceptionnelles sur place. .

Block’Out Reims 33 Rue Jacques de La Giraudière Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Escalade gratuite à Block’Out Reims (dès 4 ans)

L’événement Escalade gratuite à Block’Out Reims (dès 4 ans) Reims a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT de la Marne