Escalade Grimp’heureuse Salle de bloc Plourin-lès-Morlaix
Escalade Grimp’heureuse Salle de bloc Plourin-lès-Morlaix samedi 7 mars 2026.
Escalade Grimp’heureuse
Salle de bloc Allée de Coatélan Plourin-lès-Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
Date(s) :
2026-03-07
A l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes & minorités de genre, les Danseuses Du Roc organisent une initiation à l’escalade de bloc pour les femmes et minorités de genre (13 ans et +). Venez nombreuses !
Tarif gratuit si responsabilité civile, 6€ autrement
Chaussons prêtés sur place
En présence de la DJ Paule Danse
Avis aux adhérentes DDR nous avons besoin de bénévoles ! .
Salle de bloc Allée de Coatélan Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 10 59 97 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escalade Grimp’heureuse
L’événement Escalade Grimp’heureuse Plourin-lès-Morlaix a été mis à jour le 2026-02-19 par OT BAIE DE MORLAIX