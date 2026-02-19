Escalade Grimp’heureuse Salle de bloc Plourin-lès-Morlaix

Escalade Grimp’heureuse

Salle de bloc Allée de Coatélan Plourin-lès-Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

A l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes & minorités de genre, les Danseuses Du Roc organisent une initiation à l’escalade de bloc pour les femmes et minorités de genre (13 ans et +). Venez nombreuses !

Tarif gratuit si responsabilité civile, 6€ autrement

Chaussons prêtés sur place

En présence de la DJ Paule Danse

Avis aux adhérentes DDR nous avons besoin de bénévoles ! .

Salle de bloc Allée de Coatélan Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne

