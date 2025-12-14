ESCALADE LA CAROUSIENNE 1ÈRE ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DES JEUNES Halle des Sports Olargues

ESCALADE LA CAROUSIENNE 1ÈRE ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

Halle des Sports Chemin des Coulayro Olargues Hérault

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Dans le Caroux les jeunes font le mur.

250 grimpeurs, en 4 vagues, selon les classes d’âge, prendront part à cette compétition sur le mur d’escalade de la halle des sports municipale.

L’association Caroux Montagne organise la première étape du Championnat Départemental des jeunes.

Proposé par le Comité Départemental d’Escalade, avec le concours de la Ville d’Olargues, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, ce championnat se déroule tout au long de l’année, en collaboration avec plusieurs clubs. .

English :

In the Caroux, the youngsters make the wall.

250 climbers, in 4 waves according to age group, will take part in this competition on the climbing wall of the municipal sports hall.

