Grimpez vers l’aventure, défiez la gravité encadré par un moniteur diplômé. Pour tous, petits et grands, une découvert unique d’un mur d’escalade mobile.

En partenariat avec Megalosport.

Raffy Chalet du Meygal

Queyrières 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 64 67 lechaletdumeygal@gmail.com

English :

Climb towards adventure, defy gravity, supervised by a qualified instructor. For young and old alike, a unique experience on a mobile climbing wall.

In partnership with Megalosport.

German :

Klettern Sie ins Abenteuer, überwinden Sie die Schwerkraft, betreut von einem diplomierten Lehrer. Für alle, Groß und Klein, eine einzigartige Entdeckung einer mobilen Kletterwand.

In Zusammenarbeit mit Megalosport.

Italiano :

Arrampicarsi verso l’avventura, sfidare la gravità, sotto la supervisione di un istruttore qualificato. Per tutti, grandi e piccini, un’esperienza unica su una parete d’arrampicata mobile.

In collaborazione con Megalosport.

Espanol :

Escala hacia la aventura, desafía la gravedad, supervisado por un instructor cualificado. Para todos, jóvenes y mayores, una experiencia única en un rocódromo móvil.

En colaboración con Megalosport.

