Escalade The Roof fête ses 3 ans – The Roof Le Havre, 16 mai 2025 18:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Escalade The Roof fête ses 3 ans The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 18:00:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

Trois ans déjà ! Trois ans de grimpe, de rires, de défis relevés, de chutes (contrôlées) et surtout… de belles rencontres autour de notre passion commune.

Viens souffler les bougies avec nous lors d’une soirée spéciale anniversaire !

Au programme bonne humeur, flash or nothing, cérémonies de récompenses et d’autres surprises !

Grimpeurs de toujours ou nouveaux venus, on vous attend pour célébrer ensemble cette belle aventure !

Trois ans déjà ! Trois ans de grimpe, de rires, de défis relevés, de chutes (contrôlées) et surtout… de belles rencontres autour de notre passion commune.

Viens souffler les bougies avec nous lors d’une soirée spéciale anniversaire !

Au programme bonne humeur, flash or nothing, cérémonies de récompenses et d’autres surprises !

Grimpeurs de toujours ou nouveaux venus, on vous attend pour célébrer ensemble cette belle aventure ! .

The Roof 27 Rue d’Iéna

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 78 34 04 99 contact.lehavre@theroof.fr

English : Escalade The Roof fête ses 3 ans

Three years already! Three years of climbing, laughter, challenges, (controlled) falls and, above all, a host of wonderful encounters around our shared passion.

Come and blow out the candles with us at a special anniversary party!

On the program: good humor, flash or nothing, awards ceremonies and other surprises!

Whether you’re a long-time climber or a newcomer, we look forward to seeing you to celebrate this wonderful adventure together!

German :

Schon drei Jahre alt! Drei Jahre Klettern, Lachen, Herausforderungen, (kontrollierte) Stürze und vor allem? viele schöne Begegnungen rund um unsere gemeinsame Leidenschaft.

Puste die Kerzen mit uns an einem speziellen Jubiläumsabend aus!

Auf dem Programm stehen gute Laune, Flash or Nothing, Preisverleihungen und andere Überraschungen!

Ob alteingesessene Kletterer oder Neulinge, wir erwarten Sie, um gemeinsam mit uns dieses schöne Abenteuer zu feiern!

Italiano :

Sono già tre anni! Tre anni di arrampicate, risate, sfide, cadute (controllate) e soprattutto… di incontri con nuove persone e condivisione della nostra passione.

Venite a spegnere le candeline con noi in una speciale festa di anniversario!

In programma: buon umore, flash or nothing, premiazioni e altre sorprese!

Che siate arrampicatori di vecchia data o nuovi arrivati, vi aspettiamo per festeggiare insieme questa grande avventura!

Espanol :

¡Tres años ya! Tres años de escalada, risas, retos, caídas (controladas) y sobre todo… de conocer gente nueva y compartir nuestra pasión.

Ven a soplar las velas con nosotros en una fiesta especial de aniversario

En el programa: buen humor, flash o nada, entrega de premios y otras sorpresas

Tanto si eres un escalador veterano como un recién llegado, te esperamos para celebrar juntos esta gran aventura

L’événement Escalade The Roof fête ses 3 ans Le Havre a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie