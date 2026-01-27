Escal’bidouille à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat
Escal’bidouille à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat samedi 7 février 2026.
Escal’bidouille à l’Escalier
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04 2026-05-02 2026-06-06 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05
Escal’bidouille, pour améliorer vos usages numériques
Vous rencontrez un problème avec vos appareils informatiques téléphone, tablette, ordinateur ?
Mathieu voit avec vous quel est le problème un problème technique ou un mauvais usage à améliorer. Il vous accompagne afin de mieux dompter vos outils et que tout soit plus facile pour vous.
Inscription obligatoire .
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 mednum@lescalier87.org
