Escal’bidouille à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04 2026-05-02 2026-06-06 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05

Escal’bidouille, pour améliorer vos usages numériques

Vous rencontrez un problème avec vos appareils informatiques téléphone, tablette, ordinateur ?

Mathieu voit avec vous quel est le problème un problème technique ou un mauvais usage à améliorer. Il vous accompagne afin de mieux dompter vos outils et que tout soit plus facile pour vous.

Inscription obligatoire .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 mednum@lescalier87.org

English : Escal’bidouille à l’Escalier

L’événement Escal’bidouille à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-01-27 par OT de Noblat